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الأحد، 06-06-2021 04:56 م

الجيش الكويتي يتجه إلى تركيا للمشاركة في تدريبات عسكرية

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الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، أن قوة عسكرية ستشارك غدا في تدريب مشترك مع الجيش التركي لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات.
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ونشر الجيش الكويتي، بيانا على موقعه الرسمي في "تويتر" قال فيه: "غادرت البلاد اليوم القوة الكويتية المشاركة في تمرين مشترك مع الجانب التركي ممثلة بلواء المغاوير/25، والذي سوف يعقد في الجمهورية التركية الصديقة خلال الفترة من 7 يونيو ولغاية 17 يونيو 2021".

وأضاف البيان: "تأتي هذه المشاركة لتبادل الخبرات بين القوات الخاصة وتعزيز التعاون العسكري المشترك".

المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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