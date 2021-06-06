الجيش الكويتي يتجه إلى تركيا للمشاركة في تدريبات عسكرية

الوكيل الإخباري-
أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، أن قوة عسكرية ستشارك غدا في تدريب مشترك مع الجيش التركي لتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات.اضافة اعلان
ونشر الجيش الكويتي، بيانا على موقعه الرسمي في "تويتر" قال فيه: "غادرت البلاد اليوم القوة الكويتية المشاركة في تمرين مشترك مع الجانب التركي ممثلة بلواء المغاوير/25، والذي سوف يعقد في الجمهورية التركية الصديقة خلال الفترة من 7 يونيو ولغاية 17 يونيو 2021".
وأضاف البيان: "تأتي هذه المشاركة لتبادل الخبرات بين القوات الخاصة وتعزيز التعاون العسكري المشترك".
المصدر- روسيا اليوم