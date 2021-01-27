الجيش اللبناني: اصابة 31 عسكريا باحتجاجات طرابلس

الوكيل الاخباري - اعلن الجيش اللبناني، اليوم الاربعاء، عن اصابة 31 عسكرياً بجروح مختلفة ورضوض جراء تعرضهم للاعتداء والرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية من قبل عدد من المحتجين أثناء تظاهرات شهدتها مدينة طرابلس، امس، اضافة الى تضرر آليات عسكرية وعتاد.

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وقال في بيان ظهر اليوم، "تم توقيف خمسة أشخاص لإقدامهم على التعدي على الأملاك العامة والخاصة وافتعال أعمال شغب والتعرض للقوى الأمنية، وبدا التحقيق بإشراف القضاء المختص".



-- (بترا)

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