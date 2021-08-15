الأحد 15-08-2021
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الأحد، 15-08-2021 11:39 ص

الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن انفجار عكار

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الوكيل الإخباري- قال الجيش اللبناني في بيان أصدره اليوم الأحد، بشأن انفجار خزانات محروقات كانت مخبأة في قطعة أرض ببلدة التليل في عكار شمال لبنان، إن هناك عددا من الإصابات بين المدنيين والعسكريين.

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ولفت إلى أنه "بتاريخ 15 أغسطس، قرابة الساعة الثانية فجرا، انفجر خزان وقود داخل قطعة أرض تستخدم لتخزين البحص في بلدة التليل- عكار، كان قد صادره الجيش لتوزيع ما بداخله على المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات بين مدنيين وعسكريين".

وأكد الجيش أن "التحقيقات بوشرت بإشراف القضاء المختص لمعرفة ملابسات الانفجار".

ولفت البيان إلى أن مديرية المخابرات أوقفت قيد التحقيق المدعو (ر.أ) ابن صاحب قطعة الأرض التي انفجر فيها خزان الوقود في بلدة التليل-عكار.

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن أعلن أن عدد القتلى ارتفع إلى 22، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 79.

ووجه حسن، نداء لإجلاء جرحى انفجار بلدة التليل في عكار، إلى خارج لبنان.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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