الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

توجه لإعطاء جرعة معززة للكوادر الطبية

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات بيروت

الجيش اللبناني يعلق على أحداث بيروت

الأردن يشارك بندوة حوار الأديان وترشيد الاختلاف في التعامل مع الآخر بقطر

انطلاق فعاليات مهرجان العلوم للأطفال واليافعين

حقيقة وفاة الفنان عادل إمام

الجامعة الهاشمية تحقق مراكز متقدمة في تصنيف التايمز العالمي

أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية - رابط

بيان حكومي بشأن الاحداث في لبنان

الخميس، 14-10-2021 08:24 م

الجيش اللبناني يعلق على أحداث بيروت

w


الوكيل الاخباري - أعلن الجيش اللبناني مقتل عدد من الأشخاص جراء أعمال عنف في بيروت، اليوم الخميس، مفيدا بأن قواته أوقفت 9 أفراد على خلفية الاضطرابات بينهم مواطن سوري.

وقال الجيش، في بيان: "أثناء توجه عدد من المحتجين إلى منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشكال وتبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة- بدارو، ما أدى إلى مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين بجروح".

وتابع: "على الفور، عزز الجيش انتشاره في المنطقة، وسير دوريات راجلة ومؤللة، كما دهم عددا من الأماكن بحثا عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من كلا الطرفين بينهم سوري. بوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

وأردف: "أجرت قيادة الجيش اتصالات مع المعنيين من الجانبين لاحتواء الوضع ومنع الانزلاق نحو الفتنة، وتجدد القيادة تأكيدها عدم التهاون مع أي مسلح، فيما تستمر وحدات الجيش بالانتشار في المنطقة لمنع تجدد الاشتباكات".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202114152527405560601

الكويت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان

w

حداد عام في لبنان الجمعة على أرواح ضحايا اشتباكات بيروت

8

عون : لن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة

w

رئيس الوزراء الياباني يحل البرلمان تمهيداً لإجراء انتخابات عامة

w

أكثر من 46 قتيلاً بحريق مبنى سكني في تايوان

1020211315223324592701

بوتين : لم اتخذ قرارا بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة

أخبار متعلقة
8

عون : لن نسمح لأحد أن يأخذ لبنان رهينة

مخرخ

لبنان: 6 ضحايا وعدد من الجرحى جرّاء إطلاق النار على متظاهرين في الطيونة

libano-beirut-explosion-puerto

وفاة و 5 إصابات بإطلاق نار في بيروت

920212117210101135159

الجيش اللبناني يخلي الحواجز العسكرية في الضاحية الجنوبية

تونس

إخلاء سبيل النائب التونسي ياسين العياري

مرفأ

التحقيق بانفجار مرفأ بيروت مهدد بالتوقف مجددا لأسباب قانونية