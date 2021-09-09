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الخميس، 09-09-2021 03:28 م

الجيش اللبناني يعلن إحباط عملية تهريب أشخاص عبر البحر

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش اللبناني أن القوات البحرية أحبطت عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية وأوقفت مركبا في عرض البحر مقابل مدينة طرابلس شمالي لبنان.

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وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إنه "بتاريخ اليوم 9 سبتمبر الحالي، حوالي الساعة 2:50 فجرا بتوقيت بيروت (11:50 مساء بتوقيت غرينتش)، أحبطت دورية من القوات البحرية في الجيش عملية تهريب أشخاص بطريقة غير شرعية وأوقفت مركبا في عرض البحر مقابل مدينة طرابلس على بعد 11 ميلا عن الشاطىء وعلى متنه 5 لبنانيين و23 شخصا من الجنسية السورية".


وأضافت: "بوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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