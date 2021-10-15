الجيش اللبناني يكثف اجراءاته عند مداخل بيروت

الوكيل الإخباري - اتخذ الجيش اللبناني اليوم الجمعة، المزيد من الإجراءات عند مداخل بيروت الجنوبية وبشكل خاص في منطقة الطيونة التي شهدت أمس تبادلا لإطلاق نار بين مسلحين موالين لحزب الله ومعارضين له أوقعت العديد من القتلى والجرحى .

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وقال مصدر أمني لبناني ، إن الجيش يواصل تحقيقاته ومداهماته لتوقيف المتورطين بإطلاق النار.



وفي السياق، اجتمع الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الدفاع الوطني موريس سليم للبحث في إجراءات الجيش لضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار والحؤول دون تجدد مثل هذه الأحداث من خلال الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها تحقيقا لهذه الغاية، وفق ما أشار بيان رسمي صادر عن الرئاسة اللبنانية.

بترا