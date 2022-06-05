الجيش اللبناني يواصل عملياته في البقاع

الوكيل الاخباري- يواصل الجيش اللبناني عملياته العسكرية في منطقة الشراونة في البقاع لليوم الثالث على التوالي مستهدفا عصابات التهريب والاتجار بالممنوعات.

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واعلن مصدر عسكري لبناني، في بيروت عن إصابة عسكريين اثنين اليوم في المواجهات بعد مقتل عسكري خلال اليومين الماضيين.



وأفاد بيان للجيش اللبناني بانه تم توقيف عدة أشخاص وشملت المضبوطات أسلحة حربية وكمية من الذخائر ، إضافة إلى معمل لتصنيع المخدرات وصادر محتوياته.



ولفت إلى أن اشتباكات وقعت بين مطلوبين ودورية للجيش خلال محاصرة عدد من المطلوبين داخل منزل في بلدة جبعا غرب بعلبك".

بترا

