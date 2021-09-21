الجيش اللبناني يوقف خلية ارهابية تابعة لداعش في طرابلس

الوكيل الإخباري - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن توقيف خلية إرهابية في مدينة طرابلس شمال البلاد.

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وبحسب بيان قيادة الجيش اللبناني، اليوم،" فإن مديرية المخابرات في مدينة طرابلس أوقفت عدداً من الأشخاص الذين يشكلون خلية مؤيدة لعصابة داعش الإرهابية، وقد عمدوا إلى شراء الأسلحة الفردية والذخائر بهدف تنفيذ عمليات أمنية في لبنان، كما سعى عناصر الخلية إلى تجنيد أشخاص آخرين لمساعدتهم".



وأشار البيان إلى "أن الخلية بدأت نشاطها في شهر حزيران الماضي، وأنه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

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