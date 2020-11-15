الجيش اللبناني يوقف متسللا دخل الأراضي اللبنانية

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر لبنانية، أن دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني أوقفت، اليوم الأحد، متسللا دخل الأراضي اللبنانية عبر الحدود الجنوبية مع الاحتلال.



وقالت الوكالة إن "عناصر المخابرات اللبنانية، أوقفت الشخص، بعد دخوله الأراضي اللبنانية من داخل الأراضي الفلسطينية، عبر الحدود اللبنانية، قبالة بلدة الضهيرة الحدودية، ونقلته الى أحد مراكزها للتحقيق معه".

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يأتي ذلك، بينما أعلن جيش الاحتلال أنه اعتقل مساء السبت، شخصا اجتاز الحدود قادما من لبنان ، وإحالته إلى التحقيق، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

المصدر : روسيا اليوم

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