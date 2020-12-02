الجيش الليبي وقوات الوفاق يستعدان لمواجهة جديدة في فزان

الوكيل الإخباري- كشف تقرير نشره موقع ”أفريكا أنتليغنس“ أن الجيش الليبي وقوات الوفاق، يستعدان لمواجهة عسكرية جديدة في إقليم فزان بأقصى جنوب البلاد، تزامنا مع المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.

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واعتبر التقرير، أن فرضية الاشتباك باتت قائمة بين قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج، بعد فشل جولة الحوار في تونس وفق تعبيره.



ووفق التقرير، فإن أنقرة مثل موسكو تعتبر محور سرت-الجفرة، موضوع وقف إطلاق النار الموقع في جنيف في 23 أكتوبر الماضي، ”خطًا أحمر“، فقد توجهت الأنظار الآن نحو فزان، أقصى جنوب البلاد، حيث يدعم الرئيس رجب طيب أردوغان حليفه في طرابلس.







