الجيش المصري يجهز المواطنين لمواجهة الكوارث

الوكيل الإخباري - أعلنت القوات المسلحة المصرية دعم المجتمع المدني ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

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ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعا تدريبيا لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة دمياط بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية.



وبدأ التدريب بعرض تقارير مديري الأجهزة التنفيذية المختلفة بمحافظة دمياط للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة.



كما تم فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة (المواقف الطارئة - الأزمات - الكوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة دمياط، وكذا المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافة 10 كم للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، وكذا تنفيذ معسكر إيواء عاجل، ومستشفى عزل ميداني.

المصدر : روسيا اليوم

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