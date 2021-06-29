الثلاثاء 29-06-2021
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الثلاثاء، 29-06-2021 02:07 م

الجيش المصري يستعد لكافة السيناريوهات في الإسكندرية

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الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة المصرية، تنفيذ مشروع تدريبي لإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة الإسكندرية، استعدادا لكافة السيناريوهات.

ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري في مصر، مشروع تدريبي لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تم خلاله فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة (المواقف الطارئة -الأزمات - الكوارث) بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة.

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وتضمن التدريب إنشاء معسكر إيواء عاجل، ومستشفى عزل ميداني، وتنفيذ بيان عملي لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة بواسطة عناصر الحراسات المشددة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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