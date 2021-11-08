الإثنين 08-11-2021
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الإثنين، 08-11-2021 04:49 م

الجيش المصري يعلن زيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها برفح

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الوكيل الإخباري-أعلنت القوات المسلحة المصرية نجاح اللجنة العسكرية في تعديل الاتفاقية الأمنية مع الجانب الإسرائيلي وزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكانياتها في رفح.

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وقال بيان الجيش المصري: "في ضوء المساعي المصرية للحفاظ على الأمن القومى المصرى وإستمراراً لجهود القوات المسلحة فى ضبط وتأمين الحدود على الإتجاه الإستراتيجي الشمالى الشرقى .نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الإجتماع التنسيقى مع الجانب الإسرائيلى فى تعديل الإتفاقية الأمنية بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح. يأتى ذلك فى إطار إتفاقية دولية بما يعزز ركائز الأمن طبقاً للمستجدات والمتغيرات".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم الاثنين، أن ضباطا عسكريين إسرائيليين كبار اجتمعوا مع نظرائهم المصريين، وناقشوا القضايا المشتركة التي تواجه الجيشين.


وعلى حسابه في "تويتر"، قال المحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي: "عقد، أمس (الأحد)، اجتماع للجنة العسكرية المشتركة لجيش الدفاع الإسرائيلي والجيش المصري حيث تم تناول القضايا الثنائية بين الجيشين، وخلال اجتماع اللجنة تم التوقيع على تعديل للاتفاقية ينظم وجود قوات حرس في منطقة رفح لصالح تعزيز تواجد الجيش المصري الأمني في هذه المنطقة".


وأضاف: "لقد تمت المصادقة على هذا التعديل من قبل المستوى السياسي. ترأس وفد جيش الدفاع كل من رئيس هيئة العمليات في قيادة الأركان الميجر جنرال عوديد باسيوك ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة الميجر جنرال تال كالمان ورئيس لواء العلاقات الخارجية العميد أفي دافرين".

 

روسيا اليوم

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