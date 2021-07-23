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الجمعة، 23-07-2021 09:04 ص

الجيش اليمني : مصرع عدد من المسلحين الحوثيين جنوب مأرب

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلن الجيش اليمني، يوم الخميس، سقوط ضحايا وجرحى من جماعة "أنصار الله" الحوثية، إثر معارك في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

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وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر مركزها الإعلامي، أن "قوات الجيش استهدفت مجاميع حوثية كانت تحاول التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهات المشيريف وجبل مُراد، ورحبة جنوب مأرب، وأجبرتهم على الفرار، بعد سقوط ضحايا وجرحى في صفوفهم".


وأشارت إلى "قصف مدفعية الجيش اليمني تعزيزات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهات صرواح غرب مأرب، وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد".


في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين، بأن التحالف العربي نفذ غارتين جويتين على مديرية جبل مُراد جنوب مأرب، واستهدف بـ 6 غارات أخرى مديرية ناطع شمال البيضاء، أسفرت عن سقوط ضحايا.


وكانت القوات الحكومية في البلاد ، قد أعلنت السبت الماضي، عن سيطرتها على مناطق ومواقع في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب بينها مواقع الخرفة في حيد آل أحمد بمديرية رحبة، ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء، وفقا لموقع وزارة الدفاع اليمنية.


وتشهد محافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي، معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية تستميت للسيطرة على المدينة التي تشكل آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا في شمال ووسط اليمن.

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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