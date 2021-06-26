الجيش اليمني : مصرع عدد من مسلحي الحوثيين في تعز

الوكيل الإخباري - أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، يوم الجمعة، عن قيام قواته بعملية نوعية شمال تعز، أسفرت عن مصرع 5 من عناصر جماعة "أنصار الله" الحوثية وإصابة آخرين.

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وقال المركز الإعلامي لمحور تعز بالجيش اليمني، إن "الجيش الوطني نفذ عملية نوعية استهدفت الحوثيين في جبهة الدفاع الجوي شمال غربي مدينة تعز، أسفرت عن مقتل 5 عناصر وإصابة 3 آخرين، فيما أعطبت مدفعية الجيش آلية للحوثيين".



من جانبها، أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، شن الجمعة 10 غارات على مناطق متفرقة بمحافظة مأرب.

وذكر مصدر عسكري حوثي أن طيران التحالف استهدف بست غارات مديرية صرواح وشن أربع غارات على مديريتي رغوان ومدغل.

وتتقاسم القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" الحوثية، السيطرة على مدينة تعز وريفها، وتدور مواجهات متقطعة بين الجانبين في مناطق التماس، تسفر غالبا عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.



المصدر : روسيا اليوم