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الثلاثاء، 28-12-2021 09:39 ص

الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة حوثية مسيرة في مأرب

طائرة-مسيرة


الوكيل الإخباري-أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة مأرب وسط البلاد.

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وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة على تويتر، إن "دفاعات الجيش بمأرب أسقطت طائرة مسيرة انتحارية (محملة بمتفجرات) تابعة لمليشيا الحوثي الإيرانية في الجبهة الشمالية الغربية"، دون تفاصيل أخرى.
وحتى الساعة 7:15 (ت.غ) لم يصدر تعليق من قبل جماعة الحوثي حول هذا البيان.


وبين فترة وأخرى، يعلن الجيش اليمني إسقاط طائرات مسيرة مفخخة للحوثيين، في جبهات مأرب التي تشهد معارك عنيفة مستمرة بين الطرفين.


ومنذ فبراير/ شباط الماضي، ضاعف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيس لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.


ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

 

الأناضول

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