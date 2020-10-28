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الأربعاء، 28-10-2020 03:07 ص

الجيش اليمني يكبد قوات الحوثي خسائر فادحة

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الوكيل الاخباري - أعلنت قوات الجيش اليمني مساء الثلاثاء، أن العمليات القتالية الهجومية التي نفذتها بمشاركة مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت من تحرير واستعادة مساحات شاسعة من الأرض والمواقع الجديدة المهمة، وكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في عناصرها وعتادها في جبهات الجوف ومأرب وصنعاء . 

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي، أن الجيش الوطني واصل عملياته الهجومية الثلاثاء، مضيفًا أنها "قائمة على تكتيكات نوعية هجومية، مستخدمًا أساليب الالتفاف والتطويق، والكمائن والاستهداف، وقد نجحت في استنزاف عناصر وتعزيزات الميليشيا الحوثية".

 

 

المصدر - سبق 


 




 

 


 

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