الثلاثاء 09-11-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع جديد على اصابات كورونا في الاردن

الحكومة تعمل على تنفيذ مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية

الملك يستقبل رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست الإسرائيلي

عطوة أمنية لـ 3 أيام وإجلاء عائلة القاتل في جريمة اربد

قرار لمجلس الوزراء بتعديل تعليمات حفر الأبار

الملك يعزي الدكتور يوسف الشواربة

استياء عقب إيقاف الشيخ الرياطي عن الخطابة في العقبة والأوقاف توضح

شكاوى من نقص القمح البلدي

وزير التربية يجري تشكيلات واسعة بالوزارة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الثلاثاء، 09-11-2021 04:21 م

الجيش يدخل عقارب بعد انسحاب الأمن في تونس-فيديو

618a771242360408202ab23c


الوكيل الإخباري-وصلت وحدات عسكرية تابعة للجيش التونسي إلى مدينة عقارب بولاية صفاقس لتأمين المؤسسات العمومية الكائنة بالمدينة وذلك بعد حرق مركز الحرس الوطني وانسحاب قوات الأمن من وسط مدينة عقارب في تونس.

اضافة اعلان

 

وكانت قوات الأمن التونسية قد بدأت بالانسحاب من مدينة عقارب في ولاية صفاقس، صباح اليوم الثلاثاء بعدما تجددت المواجهات إثر قرار وزارة البيئة استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة بالولاية على خلفية أزمة النفايات.

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
618a86ff4c59b716a43408c1

تركيا.. وزير العدل يهاجم وزير الداخلية

1014198679_0_264_4256_2567_1000x541_80_0_0_6d644cf9b93ce899212f11c0013d5f0b

موسكو تدعو إلى رفع العقوبات عن سوريا وعودة اللاجئين

6152b7174c59b77f736ebc76

موسكو: واشنطن تشكل مجموعة عسكرية متعددة الجنسيات قرب حدودنا

618a6ef24c59b715cf6ef26e

تونس.. اتحاد شغل محلي في مدينة عقارب يعلن الإضراب العام احتجاجا على التدخل الأمني

618a68db4c59b758ce525c0e

وصول طائرة إماراتية إلى مطار دمشق تضم وفدا رفيع المستوى

618a64644236043e96235710

النرويج.. الشرطة تقتل رجلا كان يهدد المارة بالطعن

أخبار متعلقة
8f18fbcd-ae32-4553-b94d-b345745da6e6

الديوان الأميري القطري يجري تعديلا حكوميا يطال عددا من الوزارات

616e4f064c59b711100854c2

احتجاجات حاشدة ضد العنف في العاصمة الهايتية بورت أو برنس

616d8ecd4c59b7348168ba10

ميركل والسيسي يبحثان الوضع في ليبيا واتفاق إيران النووي وقضايا أخرى

Donald Rumsfeld

وفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق بسبب كورونا

616d4acf42360401ef158be3

تركيا تعلن وفاة أبي مسيراتها

1020217121241173201122

تونس : انتشال جثتين والبحث عن 21 مفقودا بغرق مركب