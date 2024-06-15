الأحد 16-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الحجاج يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة

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السبت، 15-06-2024 11:09 م

الحجاج يؤدون صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة

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الوكيل الإخباري - وصل الحجاج إلى مشعر مزدلفة، حيث أدوا صلاتي المغرب والعشاء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة عقب نفرتهم من عرفات، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبر كوادرها البشرية العاملة بالمسجد من تنظيم دخولهم وتقديم الخدمات التوعوية والإرشادية والتقنية لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.اضافة اعلان


وهيأت الوزارة فور وصول الحجاج إلى مسجد المشعر الحرام، كل الخدمات التقنية والتوعوية لضيوف الرحمن، حيث وفرت شاشات تفاعلية وإرشادية تبث مواد توعوية تهم الحجاج بلغات عالمية مختلفة وخدمة "الواي فاي" بالمسجد لتمكينهم من الاستفادة من منصاتها الرقمية، وجهاز التوعية الشرعية للإجابة على السائلين وتوفير شاشات المكتبة الإسلامية الإلكترونية التي تحوي كتباً إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة.

 




 

 


 

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