الخميس 22-07-2021
الوكيل الاخباري

المفوضية الأوروبية: تطعيم 200 مليون شخص ضد فيروس كورونا

بريطانيا: ارتفاع الوفيات بفيروس بكورونا

تلويح بعودة الكمامات إلى أميركا

دراسة شاملة: لقاحات فايزر الأقل فعالية ضد متغير دلتا

الصحة العالمية تحذر من تأثير طويل الأمد لكوفيد على الصحة النفسية

استقرار اسعار النفط عالميا

الحكومة تنفي التوجه الى تمديد ساعات الحظر أو فرض حظر شامل يوم الجمعة

الهواري : الحكم على عمق الموجة الثالثة سيكون خلال الايام المقبلة

بيلوسي تستقبل الملك وولي العهد في الكابيتول

تلقي 12757 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 22-07-2021 04:48 م

الحجاج يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع - فيديو

حجاج ٢


الوكيل الإخباري - استقبل المسجد الحرام في مكة المكرمة قوافل الحجاج من المتعجلين لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا اليوم برمي الجمرات الثلاث، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.

اضافة اعلان


وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام  والمسجد النبوي في السعودية الإمكانات البشرية والتقنية كافة وتوفير سبل الراحة للحجاج، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.


وحرصت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج، على تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، والتي تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.


وأكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.


وأشار الحجيلي إلى بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من ذي الحجة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع الشبيكة - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد).

 


 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202115153330997510342

موسكو تدعم حوارا يمنيا لتحقيق الوفاق الوطني وحل المشكلات الإنسانية

d

فرنسا: ماكرون يعقد مجلسا للدفاع على خلفية قضية بيغاسوس للتجسس

مستشفا لبنان

المستشفيات اللبنانية تستغيث خوفا من تعرض حياة المرضى للخطر

الحج

السعودية تعلن نجاح موسم الحج صحيا لهذا العام

اعصار روسيا

إعصار قوي في روسيا - فيديو

مدغشقر

نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

أخبار متعلقة
1

اكتمال خطة تفويج الحجاج واستقبالهم لأداء طواف الإفاضة

w

السعودية تستبدل كسوة الكعبة المشرفة

60f379c54c59b7484c2df48b (1)

تغيير كسوة الكعبة غدا الاثنين

w

إطلاق خدمة واي فاي بالمسجد الحرام

الحج

أمير مكة يصدر أول 'بطاقة حج ذكية '

60e1ce064c59b77cdd69dc18

السعودية.. 10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام دون تصريح