الجمعة 08-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

منظمة الأغذية العالمية: انخفاض أسعار الزيوت النباتية 7.6%

قصة مسجد نمرة.. أهم معلم إسلامي في مشعر عرفات

الحجاج الأردنيون يشيدون بمستوى تجهيزات مشعر عرفة

وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد إصابته بإطلاق نار

شاهد بث مباشر من صعيد عرفات - فيديو

استكمال تفويج الحجاج الأردنيين لصعيد عرفات - صور

إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق بإطلاق نار وحالته خطرة - فيديو

الحجاج يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

عروض فلكلورية وتراثية في مركز زوار مأدبا

بلدية عجلون تعد خطة عمل للمحافظة على النظافة خلال عيد الأضحى

الجمعة، 08-07-2022 09:02 ص

الحجاج يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

62c7bd9c4bf0e


الوكيل الإخباري - بدأ حجاج بيت الله الحرام منذ صباح اليوم الجمعة، بالتوافد إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعدما قضوا أمس يوم التروية في مشعر منى قرب مكة المكرمة اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

اضافة اعلان


ويؤدي نحو مليون حاج -بينهم 850 ألفا من خارج السعودية- صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا، ويمكثون في مشعر عرفات حتى غروب الشمس لينفروا بعدها إلى مشعر مزدلفة، حيث سيصلّون المغرب والعشاء جمع تأخير ويقضون ليلتهم هناك استعدادا لأعمال يوم النحر.

ويقع جبل عرفات على بعد أكثر من 20 كيلومترا إلى الشرق من مكة، وهو عبارة عن سهل منبسط ويبعد 10 كيلومترات من مشعر منى، حيث سيتوجه الحجاج لرمي الجمرات غدا السبت في أول أيام عيد الأضحى.


وعرفات هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم المكي.


وبمجرد أن وصلوا إلى عرفات جلس ضيوف الرحمن وصلى البعض وانهمرت دموع آخرين والتقط البعض صورا ذاتية (سيلفي) لتوثيق هذه اللحظات المهمة في حياتهم، وتوجه بعض الحجاج إلى مسجد نمرة حتى يضمنوا أماكن لهم للاستماع إلى خطبة عرفات التي سيلقيها أمين عام رابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى.


وقالت الحاجة المصرية فرحانة أمين "لم أكن أحلم أن أكون هنا، الحمد لله ربنا منَّ علينا بالحج بعد سنوات سعيت فيها لأداء الفريضة".


ولم تغب الأوطان عن دعاء الحجاج وأمنياتهم، فقال الحاج التونسي عفيف الغانمي "شعوري اليوم شعور فياض.. شعور غريب، أطلب من ربي الاستقرار لكافة الدول ولبلدنا تونس، ونتمنى أن تنهض اقتصاديا واجتماعيا".

وموسم هذا العام هو الأول بعد رفع القيود التي فرضها فيروس كورونا في العامين الماضيين، إذ قلصت الجائحة عدد الحجاج إلى حد كبير وتم الاقتصار في حج العامين الماضيين على الحجاج من داخل المملكة.


تؤدى المناسك هذا العام وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة في أول موسم للحج بعد عامين من انتشار جائحة كورونا، ومن أبرز تلك الإجراءات تعقيم المسجد الحرام 12 مرة يوميا.


وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب الوباء.


وموسم الحج هذا العام -الذي اختير المشاركون فيه بالقرعة- هو أكبر بكثير من الموسمين السابقين في عامي 2020 و2021، لكنه لا يزال أصغر من الأوقات العادية، ففي عام 2019 شارك نحو 2.5 مليون مسلم من جميع أنحاء العالم في مناسك الحج السنوية، وهو واحد من أركان الإسلام الخمسة وفريضة لا بد للمسلمين القادرين من تأديتها مرة واحدة في حياتهم.


لكن بعد ذلك، أجبر تفشي فيروس كورونا السلطات السعودية على تقليص أعداد الحجاج بشكل كبير، فشارك 60 ألف مواطن ومقيم في المملكة تم تطعيمهم بالكامل في عام 2021 في مقابل بضعة آلاف في عام 2020.


ويقتصر حج هذا العام على الفئة العمرية الأقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية من لقاحات كورونا المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.


وأقامت السلطات كثيرا من المرافق الصحية والعيادات المتنقلة، وجهزت سيارات الإسعاف لتلبية احتياجات الحجاج، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.


وتنشر فرق الإسعاف في مواقع مختلفة داخل المسجد الحرام، ويصطف عشرات المتطوعين في طوابير طويلة وهم يمسكون بكراسي متحركة لمساعدة أولئك الذين لا يستطيعون المشي مسافات طويلة.

 

الجزيرة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62c7edb442360457bc1f3a41

لبنان.. توقيف أحد أخطر عصابات خطف الأشخاص

62c7a69937199

وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد إصابته بإطلاق نار

62c7d83d8a432

شاهد بث مباشر من صعيد عرفات - فيديو

FXHALG7XwAEIHzj

الرئيس الشيشاني يصل إلى المدينة المنورة

20200729234548400

تعرّف على أفضل دعاء في يوم عرفة - فيديو

62c7c1374c59b704146efba0

كشف معلومات هامة عن منفذ الهجوم على شينزو آبي

أخبار متعلقة
e87ca1ec-16a2-411d-ab47-0324ceb8daf1

تعرف على الطريقة الصحيحة لارتداء لباس الإحرام - فيديو

بب

لماذا سمّي جبل عرفات بهذا الاسم؟

article_5ce4615f4a0c79_00132782-678x381-1-660x330

تحطم مقاتلة "إف-14" في إيران وإصابة الطيار ومساعده

2 americans

تلفزيون روسي يبث فيديو لأميركيين مفقودين في أوكرانيا

12-10-16sg1

مطلب أممي للتصدي للتهديد المتزايد لخطاب الكراهية

تنزيل (5)

الصين تزود حاملات طائراتها بطائرات بإنذار مبكر