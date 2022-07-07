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الخميس، 07-07-2022 09:38 ص

الحجاج يتوافدون على مشعر منى اليوم

منى


الوكيل الإخباري - يتوافد الحجاج اليوم الخميس إلى مشعر منى في ثاني أيام الحج، قبل المنسك الرئيسي يوم الجمعة وهو صعود جبل عرفات.

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ويقع مشعر منى بين مكة ومشعر مزدلفة، على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا مدة الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي "محسر".


ويعد مشعر منى ذا مكانة تاريخية ودينية، به رمى نبي الله إبراهيم الجمار، وذبح فدي إسماعيل، ثم أكد النبي محمد هذا الفعل في حجة الوداع وحلق، وأستن المسلمون بسنته يرمون الجمرات ويذبحون هديهم ويحلقون.


وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج، بأداء فريضة الحج هذا العام بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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