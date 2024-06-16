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الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى فى مشعر منى

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الأحد، 16-06-2024 08:08 ص

الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى فى مشعر منى

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الوكيل الاخباري - بدأ أكثر من 1.8 مليون حاج منذ قبيل فجر الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة)، وسط انسيابية في التنقل، وتسخير الإمكانات الخدمية والأمنية كافة.

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ورمى ضيوف الرحمن الجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات، مع توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.


وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.


نجاح خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات
أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة نجاح خطط التصعيد من مكة المكرمة ومشعر منى إلى صعيد عرفات، أسهم بها قطار المشاعر بأكثر من 20 ألف حافلة، وبمشاركة 100 ألف من منظومة التفويج (منهم 60 ألف سائق ومرشد ميداني)، مبيناً أن تصعيد الحجاج اكتمل من مشعر منى في وقت قياسي وذلك في تمام الساعة الـعاشرة والنصف من صباح السبت.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الربيعة اليوم بمخيم الوزارة في مشعر عرفات؛ مؤكداً أن وزارة الحج والعمرة وكافة شركائها يتابعون من خلال الفرق الميدانية وعلى مدار الساعة كافة الخدمات المقدمة للحجيج وتقييم مستوى الخدمات المقدمة حرصًا على أن يحظى الحاج بأفضل التسهيلات والخدمات، منوهاً أن الغاية الأسمى تكمن بالوصول إلى أعلى درجات الرضا والراحة للحجاج.


وأوضح أن عدد الحجاج الإجمالي في موسم حج هذا العام 1445ه بلغ 1,833,164 حاجاً وحاجة، قدموا من أكثر من 200 دولة، منهم 221,854 ألف من داخل المملكة، ووصلت نسبة الذكور بينهم إلى 52% فيما بلغت نسبة الإناث 48%، مشيراً إلى أنهم جميعاً شهدوا ولله الحمد الوقوف على الصعيد الطاهر وسينفرون بمشيئة الله إلى مشعر مزدلفة وفق جداول وخطط التفويج المعدة مسبقًا من قبل وزارة الحج والعمرة.


 




 

 


 

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