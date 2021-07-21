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الأربعاء، 21-07-2021 09:56 ص

الحجاج يستكملون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

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توضيحية


الوكيل الإخباري - يستكمل حجاج بيت الله الحرام، رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق التي تبدأ اليوم الأربعاء، الحادي عشر من ذي الحجة.

وعاد الحجاج إلى مخيماتهم في مشعر منى بعد أن أتموا طواف الإفاضة، والسعي في الحرم المكي إثر رميهم جمرة العقبة الكبرى أمس في أول أيام عيد الأضحى، بعد أن قضوا ليلتهم في مزدلفة لجمع الجمرات.

وأدت وفود الحجاج طواف الإفاضة، الثلاثاء، وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير، الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة "حاتم مؤمنة": نعمل على تحسين البنية التحتية في المشاعر، تمهيدا لتنفيذ البدائل المقترحة للخيام، ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة في المستقبل، ونحن في خططنا نعمل على توفير سبل الراحة للحجاج.

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المصدر : وكالات 


 




 

 


 

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