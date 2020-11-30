الإثنين 30-11-2020
الوكيل الاخباري

تطورات إيجابية جديدة بشأن لقاح كورونا

وقف التعليم الوجاهي يربك طلبة التوجيهي

قرارات حكومية وشيكة للتخفيف على المواطنين

الحواتمة يوجه كلمة الى وحدات وتشكيلات الأمن العام

العيسوي ينقل تعازي الملك بوفاة والدة رئيس هيئة الاستثمار

ترجيح انخفاض الذهب دينارا للغرام الواحد الأسبوع القادم

وزير المياه يوعز بالتحقيق في حريق مستودع العدادات برأس العين

إربد .. القبض على شخص اعتدى على محلين تجاريين

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - رابط

مصدر حكومي للوكيل : أنباء سارة في طريقها للأردنيين

الإثنين، 30-11-2020 01:41 م

الحد من الانبعاثات: اتفاقية سويسرية رائدة تثير التساؤلات

278732275_highres


الوكيل الإخباري- سويسرا وبيرو هما أول دولتين تبرمان اتفاقية تعويض دولي للانبعاثات بموجب اتفاقية باريس للمناخ ، ولكن البعض لا يرى أن هذه المعاهدة الثنائية هي الحل الأمثل لمعالجة أزمة المناخ.

اضافة اعلان


حظيت الاتفاقية بين سويسرا وبيرو، الموقعة في أكتوبر المنصرم، بالترحيب باعتبارها نموذجًا يحتذى به في غياب القواعد الدولية، وتحدد الاتفاقية أطر التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين من أجل مساعدة سويسرا على تحقيق هدفها المناخي، باعتبار أن برن ملتزمة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى نصف معدلها في عام 1990، وذلك بحلول عام 2030.


وسويسرا، التي لم تدخر جهدا خلال مفاوضات المناخ في التوصل إلى توافق دولي بشأن الاستراتيجية الدولية لاستخدام أرصدة الكربون، تدعم منذ فترة طويلة برامج في بيرو ومنطقة الأنديز للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف منها.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fc4cc6342360438751a2ae4

العراق: عام 2023 سيشهد انتهاء عملية الغاز المحترق

زعيم

إثيوبيا.. قوات تيغراي بالقرب من عاصمة الإقليم

صين

الصين : فرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين

مصر

مصر.. توجيهات حكومية بتخفيض أعداد الموظفين

تمن

بعد أعمال العنف.. انتشار أمني في جنوب العراق

22-224-1200x675 (1)

تأجيل محادثات الحدود البحرية بين الاحتلال ولبنان