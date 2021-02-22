الإثنين 22-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

400 مصابا بكورونا في المستشفيات الخاصة

الأمانة: 760 زيارة للتأكد من الالتزام بأوامر الدفاع

قصة مأساوية من عمان .. أربعيني وشقيقته يعيشان بقسوة الفقر

حريق يلتهم مستودع أقمشة في عمان - فيديو

الأردن.. تبرئة زوج نحر زوجته لهذا السبب

قرارات صارمة تداولها الأردنيون بالرغم من عدم حسمها رسميا

نقابة المخابز لـ الوكيل : لا يوجد داعٍ للإرباك

أمانة عمان لـ الوكيل : لا أعمال تخريب جديدة لمرافق الباص السريع

طبيبان مصابان بكورونا بحالة حرجة و 35 طبيبا ضحايا الوباء

الخرابشة : حظر التجول الشامل لمدة 3 ايام في الاسبوع سيقلل اصابات كورونا

الإثنين، 22-02-2021 12:52 م

دون خسائر بشرية حتى الآن

الحرائق تلتهم مساحات شاسعة في كوريا الجنوبية

60337d0e4c59b714aa186f22
من المصدر


الوكيل الإخباري - تلتهم الحرائق منذ أمس الأحد مساحات شاسعة من الغابات والأراضي الخضراء في منطقتي أندونغ ويِشيون بجنوب شرق كوريا الجنوبية، حيث حوَّلتها إلى رماد، حسب هيئة مكافحة الحرائق في البلاد.

اضافة اعلان

وأكدت الهيئة، اليوم الاثنين، أن هذه الكارثة التي حلت بالمناطق الجبلية في جنوب شرق البلاد "قد أتت على حوالي 255 هكتارًا من الأرض، أي ما يعادل 357 ملعبًا لكرة القدم"، حسبما نقلته عنها وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية للأنباء، دون خسائر بشرية حتى الآن.


وحتى صباح اليوم الاثنين، كانت فرق الإطفاء تتسابق مع الزمن لمحاصرة النيران والسيطرة عليها، حيث تم تسخير حوالي 2000 موظف طوارئ وعشرات من معدات مكافحة الحرائق لهذا الغرض.


تقول السلطات الكورية الجنوبية إن الحرائق، التي تسببت في إجلاء السكان منذ مساء الأحد من المناطق المشتعلة، قد تكون اندلعت بسبب القمامة المحترقة، إلا أن الطقس الجاف هذه الأيام وهبوب الرياح زادت في توسع رقعة النيران.


وكانت فرق الإطفاء ما زالت تعمل على إخماد النيران، فيما يترقب السكان الذين تم إجلاؤهم وإسكانهم في مراكز استقبال حكومية طارئة، موعد عودتهم إلى ديارهم، في حال لم تلتهم النيران هذه الديار.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1602178474-d7a12779-cf88-4437-8a21-b34813674987

السعودية تعلن استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي

11349257751609238354

الأرصاد المصرية تعلن بدء حالة عدم الاستقرار الجوي

a8c81b99-c2d3-4b8c-93d0-9cc8e0b019af_16x9_1200x676

مصر.. إصابة 3 وزراء بفيروس كورونا

94957

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل إندونيسيا

Capture-2

تكساس ما زالت تعاني عشرات الآلاف بلا كهرباء

1

مقتل 7 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية في المكسيك

أخبار متعلقة
حريق

حريق يدمر نحو 30 منزلا في أستراليا

طزو

كوريا الجنوبية.. مشروع مريب لبناء محطة نووية سرية في كوريا الشمالية

روسيا

اندلاع حريق ضخم في العاصمة الروسية - فيديو

انفجار

جرحى بانفجار ضخم في مصنع للبارود بإقليم بيرم الروسي