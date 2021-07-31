السبت 31-07-2021
الوكيل الاخباري

بايدن يفرض عقوبات على حكومة كوبا ويهدد بإجراءات أخرى

وزارة التربية : ورشة للتربويين - رابط

الحكومة تقرر اغلاق معبر جابر مؤقتا امام حركة البضائع والركاب

وزير الصحة يوضح حول امكانية العودة إلى الإجراءات التشديدية

رئيس الوزراء يكشف شرط العودة للحياة الطبيعية بالاردن

قطر تعيد الأردن إلى قائمة الدول الحمراء

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في الشيخ جراح وسط القدس

رئيس الوزراء في جولة مفاجئة داخل المطار

رئيس الوزراء يكشف عن خطط واجراءات حكومية قادمة

فرنسا تسجل رقم كبير بوفيات كورونا

السبت، 31-07-2021 07:00 م

الحرائق في روسيا.. وزارة الطوارئ تستعد للأسوأ

610542a54236047e4b4c4b12


الوكيل الإخباري - قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إنه تم تحديد الاحتياطي اللازم استخدامه، في حالة تدهور وضع الحرائق في ياقوتيا، وسيتم زيادة عدد الطائرات المستخدمة في الإطفاء.

اضافة اعلان


وأضافت الوزارة، في بيانها: "في حالة تدهور الوضع، تم تحديد الاحتياطي اللازم وزيادة عدد طائرات الإطفاء. بالإضافة إلى ذلك ومن أجل تعزيز مجموعات الإطفاء الأرضية سيتم استلام  معدات وآليات ثقيلة خاصة من وزارة الدفاع الروسية ".

 

وذكرت الوزارة، أنه يتم حفر خنادق لمنع انتقال النيران إلى مناطق أخرى وخاصة بالقرب من المراكز السكنية.

 

وأشارت الوزارة، إلى أن الوضع استقر في المناطق الشرقية والوسطى من ياقوتيا، ولا يزال الدخان يلف بعض المناطق.
ونوهت الوزارة بأنه يتم استخدام 27 قطعة جوية تابعة لها ولوزارة الدفاع الروسية، بما في ذلك 3 طائرات من طراز "بي-200".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن

بايدن يفرض عقوبات على حكومة كوبا ويهدد بإجراءات أخرى

610587e24c59b7201d4f31f4

ألبانيا تستعيد 5 نساء و14 طفلا من مخيم سوري

61057f314c59b71fd6644532 (1)

العراق يرسل جرحى تفجير مدينة الصدر إلى إسطنبول للعلاج

6105845e4c59b720410ef181

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة ومفخخة استهدفت خميس مشيط

O3PCB6NPU4HV3H5W23NHERQ4HY

فرنسا .. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على قيود كورونا

61057f54423604368a230436

ولاية سودانية تعلن حالة الاستنفار القصوى إثر ارتفاع منسوب النيل

أخبار متعلقة
حرائق

أردوغان يعلن المناطق الأكثر تضررا من حرائق الغابات منكوبة

720212819440377686716

حرائق الغابات تلتهم مساحات حرجية واسعة في شمال لبنان

6102e1634c59b7050e2c528a

سوريا.. حريق ضخم في المدينة الصناعية بحلب

5cdf281d2f98dff9e927c665

انفجار مجمع للكيماويات في ألمانيا

حريق

تونس تشهد 140 حريقا في يوم واحد

باريس

حريق قرب مقر رئيس الوزراء الفرنسي في باريس