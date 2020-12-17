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الخميس، 17-12-2020 02:10 م

نتيجة للضغوط الأميركية

الحرس الثوري الإيراني: نملك ما يكفي لهزيمة العدو

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من المصدر


الوكيل الإخباري - قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن طهران تمتلك كل ما يكفي لهزيمة العدو، وتابع "لن يحقق تطلعاته للسيطرة علينا".

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وأضاف قائد الحرس الثوري "لدى إيران شعب صامد ومقاوم ولن يخضع أمام الضغوط الاقتصادية الأمريكية".

وزاد سلامي "العدو يريد السيطرة على إيران، ونقول له إنه لن يتمكن من ارتكاب أي حماقة أو التحكم بقراراتنا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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