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السبت، 10-09-2022 03:49 م

الحرس الثوري يحتجز سفينة أجنبية في الخليج لتهريب الديزل

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الوكيل الاخباري- ذكرت وكالة“ الجمهورية الإسلامية“ الرسمية السبت، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة أجنبية في الخليج العربي بتهمة تهريب 757 ألف لتر من وقود الديزل خارج البلاد.

وأفادت الوكالة، بأنه تم تسليم أفراد طاقم السفينة الأجانب وعددهم 7 والذين لم يكشف عن هوياتهم، إلى السلطات المعنية، دون الخوض في تفاصيل حول جنسية السفينة أو طاقمها.

وتعمل إيران، التي لديها بعض من أرخص أسعار الوقود في العالم بسبب الدعم الكبير وانخفاض قيمة عملتها ، على التصدي لعمليات تهريب الوقود المنتشرة سواء عن طريق البر إلى الدول المجاورة أو عن طريق البحر إلى دول الخليج العربي.

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