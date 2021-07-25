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الأحد، 25-07-2021 11:28 ص

الحرم المكي يستقبل أول فوج من المعتمرين بعد انتهاء مناسك الحج هذا العام

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الوكيل الإخباري- بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باستقبال أول فوج من المعتمرين، بعد عودة العمرة عَقَبَ الانتهاء من موسم حج هذا العام.

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ويأتي هذا الاستقبال وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك من أجل سلامة وصحة المعتمرين.

 

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنها هيأت مع الجهات المعنية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، وفق تنظيم وترتيب الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي أثناء تأدية مناسك العمرة، من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.

 

المصدر: روسيا اليوم




 




 

 


 

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