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الإثنين، 19-07-2021 12:25 م

الحريري: كان بوسعنا أن نضع حدا لهذا الانهيار المريع لولا تعنت البعض وأنانيته

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الوكيل الإخباري - قال زعيم تيار المستقبل اللبناني، المعتذر عن تشكيل الحكومة، سعد الحريري، إنه كان من الممكن وضع حد "للانهيار المريع" في لبنان، "لولا تعنت البعض وأنانيته".اضافة اعلان


وفي تغريدة على حسابه في تويتر، قال سعد الحريري: "يهل علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، وكان بوسعنا أن نضع حدا لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته".

وتابع: "أتقدم للبنانيين عامة، والمسلمين خاصة، بأحر التهاني، سائلا المولى الكريم الفرج العاجل، وكل عام وأنتم جميعا بخير".

 




 

 


 

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