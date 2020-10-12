الإثنين 12-10-2020
الوكيل الاخباري

رسالة وداع مؤثرة من امجد العضايلة

4 إصابات بانهيار بوابة قيد الانشاء في المفرق

وزراء باقون في حكومة الخصاونة - اسماء

أسماء الوزراء الجدد في حكومة الخصاونة

سوريا تسجل 3 وفيات و45 اصابة بكورونا

مدير الطب الشرعي للوكيل : هذا ما أتناوله للقضاء على كورونا

الزراعة للوكيل: 192 عينة عشوائية بعد إصابة موظف بكورونا

رغم تغيير الحكومة ..الأوبئة توضح موقفها من الحظر الشامل

تفاؤل بتراجــع إصابات كورونا في المملكة

إعلان هام للاردنيين حول مخالفات السير




الإثنين، 12-10-2020 01:43 م

المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة للبنان

الحريري يزور عون بعد خلافات بينهما

الحريري


الوكيل الإخباري - أكد رئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري، أن المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة الباقية للبنان، مشيرا إلى أنه على تواصل مع جميع الكتل السياسية للمضي قدما بهذه المبادرة.

وقال الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، إن "الجميع يدرك أنه لا وقت لدينا لإضاعته على المهاترات السياسية"، وأضاف: "أنا مقتنع بأن مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون هي الفرصة الوحيدة والأخيرة الباقية لبلدنا لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت".

وقال الحريري: "أبلغت عون أنني سأرسل وفدا للتواصل مع كل الكتل السياسية للتأكد بأنها ملتزمة كل بنود المبادرة الفرنسية"، مضيفا: "أعتمد على وعي الأفرقاء السياسيين ومواقفي تتطابق مع مواقف الرئيس عون وهذا يشجعني على المضي قدما بهذه المبادرة".

اضافة اعلان

وتأتي زيارة الحريري إلى بعبدا بعد قطيعة مع الرئيس عون إثر خلافات لا سيما مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وهو صهر الرئيس عون، أدت إلى فرط عقد ما يسمى "بالتسوية الرئاسية"، التي أدت إلى انتخاب عون رئيسا وتكليف الحريري بتشكيل الحكومة.


وكان الحريري استقال من الحكومة إثر احتجاجات شعبية انطلقت في 17 أكتوبر 2019 اعتراضا على سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية.
وتسود حالة من الترقب في لبنان لما ستؤول اليه الاستشارات النيابية الملزمة التي حددها رئيس الجمهورية في الخامس عشر من الشهر الجاري.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
GettyImages-1227850069

السعودية تحدد مجموعة من الشروط للفنادق لاستضافة المعتمرين

rk_kimjongun_111020

زعيم كوريا الشمالية يبكي أمام شعبه - فيديو

iStock-1163026550-1024x683

هولندا تعتزم دفع المصاريف الإضافية لموظفيها الناتجة عن العمل من المنزل

4bdd7837-910b-4f38-88b0-a58d91d754a7_16x9_600x338

انتشار قوات الأمن في ساحات بغداد لوقف استهداف مطار العاصمة

غنوشي

صحيفة العرب اللندنية تعتذر لرئيس النواب التونسي

تركيا

تركيا تجدد المسح الزلزالي شرق المتوسط

أخبار متعلقة
123549

لبنان ..دوي انفجار جديد في بيروت

m-26-1200x675

الحريري: أخشى من حرب أهلية في لبنان

2490861_1562148411

لبنان .. إحباط محاولة تهريب أدوية إلى مصر - فيديو

الحريري

الحريري: ستعضون أصابعكم ندما

مصطفى-أديب

رئيس وزراء لبنان المكلف يعتذر عن تشكيل الحكومة

هنية

بعد 27 عاما من إبعاده عن لبنان.. هنية يزور مرج الزهور