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السبت، 12-11-2022 02:17 م

الحزب الديمقراطي يحتفظ بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا

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الوكيل الإخباري - احتفظ الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن بمقعده في مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الجمعة، ليُصبح الحزب بالتالي على مسافة مقعدٍ واحد فقط للاحتفاظ بغالبيّته في المجلس.

وذكرت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" التلفزيونيّتان أنّ رائد الفضاء السابق مارك كيلي تغلّب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز في هذه الولاية الواقعة في جنوب غرب البلاد.

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وبفوز كيلي يرتفع عدد أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين إلى 49.


وما زال يتعين شغل مقعدين، واحد في نيفادا حيث يستمر فرز الأصوات والآخر في جورجيا حيث ستجرى دورة ثانية في السادس من ديسمبر.


وفي حال حصل كل من الحزبين على خمسين مقعدا، أي بقي الوضع على حاله، سيحتفظ الديموقراطيون بسيطرتهم على مجلس الشيوخ بفضل صوت نائبة الرئيس كامالا هاريس.


ولم يعترف بليك ماسترز منافس كيلي في ولاية أريزونا، بهزيمته حتى الآن.


وكتب الرئيس السابق دونالد ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي أمس الجمعة أن بعض الآلات الانتخابية لم تعمل في ولاية أريزونا مما أدى غلى "عملية احتيال وتزوير انتخابي". وقد دعا إلى "إعادة عملية الانتخاب".


وبعد أيام على اقتراع الثلاثاء الماضي، لم يعرف بعد أي من الحزبين سيسيطر على الكونغرس.


وبدا الجمهوريون في طريقهم للفوز بأغلبية في مجلس النواب لكنهم ما زالوا يحتاجون إلى سبعة مقاعد.

 

البيان 

 




 

 


 

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