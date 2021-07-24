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السبت، 24-07-2021 01:12 م

الحزب الشيوعي العراقي يقرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة

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الوكيل الإخباري- أعلن الحزب الشيوعي العراقي، اليوم السبت، مقاطعته للانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إجراؤها في البلاد في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

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وجاء في بيان خلال مؤتمر صحفي لقيادات الحزب، "في ظل هذه الأجواء المعقدة لم يعد الحديث مجديا عن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، لذا فإن الانتخابات لن يكون لها أي تأثير على الواقع الحالي".


وأضاف، "سنقاطع الانتخابات لأن الأجواء غير مؤاتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مع وجود السلاح المنفلت والمال السياسي".


وقبل الحزب الشيوعي، أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مقاطعة تياره للانتخابات التشريعية القادمة، وقبلهما أعلنت أحزاب جديدة انبثقت عن الاحتجاجات الأخيرة، مقاطعة هذه الانتخابات أيضا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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