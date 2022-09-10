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السبت، 10-09-2022 04:28 م

الحزن له أحكام.. قواعد الحداد تفرضها المملكة المتحدة على الشعب

بلد-عربي-يعلن-الحداد-3-أيام-على-إليزابيث-الثانية


الوكيل الإخباري- تعيش المملكة المتحدة حالة من الحزن والحداد على رحيل الملكة إليزابيث الثانية، ولكن هناك قواعد نظمتها الحكومة لـ الحداد، وأول هذه القواعد هو طُلب من الجمهور عدم تغطية أو إزالة صور الملكة أو إرسال الزهور إلى المساكن الملكية خلال فترة الحداد الرسمية.

ووفقًا لإرشادات الجمهور والشركات ، هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها خلال فترة الحداد الرسمية ، والتي ستستمر حتى نهاية يوم جنازة الملكة.

تحدد وثيقة "توجيه الحداد الوطني" التي نشرها مكتب مجلس الوزراء كيف يمكن للأفراد والشركات الحداد على وفاة الملكة التي قضت أطول فترة في الخدمة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ماذا تنص وثيقة الحداد؟


تنص الوثيقة على أنه لا يوجد أي التزام لتغطية أو إزالة الصور أو الصور الرسمية الحالية للملكة وأن الأمر متروك لتقديرهم فيما إذا كان ينبغي عليهم البقاء.

وجاء في البيان: "من المعتاد ترك هذه الأشياء في مكانها ، وفقًا لتقدير المنظمة، وعلى سبيل المثال ، ستظل ترى في العديد من المباني العامة القديمة صورًا رسمية معروضة للملك جورج السادس وغيره من الملوك السابقين".

كما طُلب من الجمهور عدم إرسال الزهور إلى المساكن الملكية أو المكاتب الحكومية بناءً على طلب الأسرة المالكة.

بدلاً من ذلك ، يتم تشجيعهم على وضع تكريم الأزهار في المواقع الرئيسية بما في ذلك حديقة الزهور التذكارية المصممة خصيصًا في جرين بارك بالقرب من قصر باكنجهام وعلى الممشى الطويل في بوابة كامبريدج بالقرب من وسط المدينة في وندسور.

في ساندرينجهام ، يمكن وضع الزهور على العقار وسيكون الزوار مديرين للموقع الصحيح. يمكن أيضًا وضع الزهور في قلعة هيلزبره في بلفاست ، وقصر هوليرود هاوس في إدنبرة ، وفي مناطق على جانبي مدخل قاعة المدينة في كارديف، ويمكن أيضًا وضع إشادة الأزهار عند البوابة الرئيسية المؤدية إلى بالمورال.

 

صدى البلد

 




 

 


 

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