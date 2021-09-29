الحكومة الإماراتية الجديدة تؤدي القسم

الوكيل الاخباري- أدت الحكومة الجديدة في الإمارات القسم بحضور ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس مجلس الوزراء الإماراتي، حاكم دبي محمد بن راشد.

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وقال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر "تويتر": "شهدت وأخي محمد بن راشد أداء القسم للتشكيل الحكومي الجديد، نتطلع لدخول الخمسين عاما المقبلة بحراك تنموي أسرع وطموحات تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالميا".

المصدر: روسيا اليوم