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الإثنين، 18-01-2021 11:28 ص

الحكومة البحرينية تكشف عدد المستفيدين من إعانات التعطل في العامين الماضيين

البحرين...-الحكومة-تكشف-عدد-المستفيدين-من-إعانات-التعطل-في-العامين-الماضيين (Custom)


الوكيل الاخباري - كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني، جميل حميدان، عن عدد المستفيدين من إعانات التعطل خلال العامين الماضيين.

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وأفاد حميدان بأن 25569 مواطنا استفادوا من إعانات التأمين ضد التعطل من بداية 2019 ولغاية أكتوبر/تشرين الأول 2020، بواقع 17672 مستفيداً في عام 2019، و19985 مستفيداً حتى أكتوبر 2020، ما يعني وجود 12088 شخصاً استفادوا من التأمين ضد التعطل مرتين على الأقل في العامين الماضيين، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" البحرينية.

 

جاء ذلك خلال رد حميدان على سؤال النائب عبدالله الذواذي، حيث أرجع ارتفاع أعداد المستفيدين في عام 2020 إلى تحسن مزايا التعطل، إذ تم رفع مقدار إعانة التعطل للجامعي من 150 ديناراً إلى 200، ولغير الجامعي من 120 إلى 150 ديناراً، وزيادة مدة الاستحقاق والإعانة من 6 إلى 9 أشهر، ورفع سقف مقدار تعويض المفصولين من 500 إلى ألف دينار.

ونفى حميدان وجود تأخير في صرف الإعانة أو التعويض للمستحقين، وبين أنه يتم حساب الاستحقاق من ثامن يوم من تاريخ التسجيل، ويتم إدراج اسم المسجل الجديد في أقرب قائمة شهرية، ويصرف له كامل المدة بأثر رجعي إذا تمت إضافته في الشهر الذي يليه.


وفي وقت سابق، وافق مجلس الشورى البحريني، في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، على تقرير لجنة الخدمات حول المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا، حسبما ذكر موقع "أخبار الخليج" البحريني.


يأتي ذلك من خلال دفع نسبة 50% من رواتب البحرينيين المؤمن عليهم العاملين في شركات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا.


في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة البحرينية عن أن شركة فايزر وبيوتك سوف تتأخر في إرسال شحنة شهر يناير/كانون الثاني من لقاحها ضد كورونا.


وعبر بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، قالت الوزارة إن عدم وصول الشحنة في موعدها لن يؤثر على الجرعات الثانية من اللقاح التي تم تحديدها موعدها بالفعل.


وأشارت إلى أن المواطنين والمقيمين سوف يتلقون الجرعة الثانية من لقاح فايزر وبيوتك في الفترة المقبلة حسب المواعيد المقررة نظرا لتوافر الكمية المطلوبة لهم".

 

سبوتنيك

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