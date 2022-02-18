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الجمعة، 18-02-2022 02:20 م

الحكومة البريطانية تلغي التأشيرات الذهبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء

جواز بريطاني


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أنها ألغت ما يسمى بـ"التأشيرات الذهبية" للمستثمرين الأجانب الأثرياء، بسبب مخاوف أمنية.

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ونقلت هيئة الـ (بي بي سي) عن وزيرة وزير الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، أنه تم إلغاء التأشيرات التي تقدم للمستثمرين الأجانب إقامة سريعة في المملكة المتحدة بأثر فوري.


وأضافت باتيل، أن إنهاء تأشيرات المستثمرين من الدرجة الأولى، لأولئك الذين ينفقون ما لا يقل عن مليوني جنيه إسترليني، كان بداية "حملة متجددة على التمويل غير المشروع والاحتيال".


وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم هذه التأشيرة في عام 2008 لتشجيع الأثرياء من خارج الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في المملكة المتحدة.

 

وفا


 




 

 


 

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