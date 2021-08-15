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الأحد، 15-08-2021 10:41 ص

الحكومة الجزائرية تقرر تعويض جميع الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات

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الوكيل الإخباري- قررت الحكومة الجزائرية تقديم تعويضات لجميع الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة التي اندلعت في ولايات عدة بالبلاد بحسب نقيب الفلاحين.

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وكشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين في الجزائر، محمد عليوي، في تصريح لصحيفة "النهار" عن عدة اتصالات أجراها مع مسؤولين في الدولة، يتقدمهم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، من أجل معرفة قرارات الحكومة بخصوص الحرائق التي أتلفت محاصيل الفلاحين، فكان رده يكمن في تقديم المساعدة لكافة المتضررين.

 

وأوضح نقيب الفلاحين أن السلطات ستستعين بالصندوق الوطني للكوارث الطبيعية من أجل تقديم تعويضات للمتضررين من دون الحاجة إلى تقديم ملف التأمين للمحصول "التعويض سيشمل المؤمّنين وغير المؤمّنين لمحاصيلهم وأراضيهم الفلاحية".

وأضاف: "هذه كارثة ألمت بهم ومن واجبنا التكتل لتعويضهم عن الخسائر حتى يتمكنون من الاستمرار في نشاطهم".

وعن حجم الخسائر التي تكبدها الفلاحين، قال محمد عليوي إن "تقييم الحصيلة لم يتم بعد وأن اتصالاتنا بالمتضررين كشفت عن تسجيل أضرار كبيرة لحقت بهم عبر مختلف ولايات الوطن التي سجلت فيها حرائق".

وأصدرت وحدات الحماية المدنية الجزائرية أمس السبت، بلاغا كشفت فيه آخر تطورات الحرائق في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت وحدات الحماية المدنية في بلاغها أنها "قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بإخماد 43 حريق غابة على مستوى 20 ولاية".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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