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الثلاثاء، 20-10-2020 02:21 ص

الحكومة السورية تعلن رفع اسعار المحروقات

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الوكيل الاخباري - رفعت الحكومة السورية أسعار المازوت الصناعي والتجاري الحر بأكثر من الضعف، كما رفعت سعر لتر البنزين "الأوكتان 95" غير المدعوم.

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وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم قرارا يقضي برفع سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري الحر ليصبح 650 ليرة سورية ارتفاعا من 296 ليرة.


كذلك رفعت الوزارة سعر لتر البنزين "الأوكتان 95" ليصبح 1050 ليرة سورية، وهو ثاني رفع لهذه المادة خلال الشهر الجاري إذ سبق أن رفعته الوزارة من 450 ليرة إلى 850 ليرة، في 8 من الشهر الجاري.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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