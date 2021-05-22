الحكومة العراقية تتفاوض مع شركة صيانة طائرات F16 الأمريكية

الوكيل الإخباري- أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، بدر الزيادي، اليوم السبت، عن وجود مفاوضات بين الحكومة العراقية وشركة صيانة طائرات F16 الأمريكية، لإعادة تمركزها في مكان جديد.



وقال في تصريح صحفي، إن "مفاوضات تجري مع الشركة المختصة بصيانة طائرات F16 الأمريكية التي انسحبت من قاعدة بلد الجوية، للعودة إلى قاعدة عسكرية أخرى في المستقبل، مؤمنة بشكل جيد".

اضافة اعلان



وأضاف: "هناك توافق على عودتها وتمركزها في إحدى القواعد العسكرية في وسط أو جنوب العراق".



وقبل أيام كشفت مصادر عراقية عن انسحاب شركة (مارتين لوكهيد) الأمريكية من قاعدة بلد الجوية بسبب الهجمات الصاروخية التي طالتها.



المصدر- روسيا اليوم