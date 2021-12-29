الحكومة العراقية تتوعد داعش بالقصاص

الوكيل الإخباري -توعد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بالقصاص من تنظيم داعش على خلفية إعدام عقيد بالقوات الأمنية العراقية.

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وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضي للقضاء على عصابات داعش.



وأضاف سنلاحق الإرهابيين ونصل إليهم لتحقيق العدالة والثأر لشهدائنا الأبرار، ومنهم العقيد ياسر الجوراني الذي كان مثالا للأخلاق الحميدة والضابط المحب لوطنه.



وكان تنظيم داعش الإرهابي بث فيديو لعملية قتل مدير جوازات الأعظمية العقيد ياسر الجوراني.

بترا