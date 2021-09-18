الحكومة العراقية تتوقع وصول عدد مواطنيها إلى 50 مليون بحلول عام 2030

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم السبت، توقعاتها بشأن عدد سكان البلاد في العام 2030.

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وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية ، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، إن "توقعات الوزارة تشير إلى أن عدد سكان العراق في العام 2030 سيصل إلى 50 مليون نسمة في ظل التقديرات السنوية لعدد للسكان الذي يزداد بمعدل 850 ألفا إلى مليون نسمة في السنة الواحدة بنسبة النمو السنوية البالغة 2.6".

وأضاف: "في عام 2050 ربما يقترب سكان العراق من 80 مليون نسمة".



وأشار الهنداوي إلى أن "السنوات الثلاثين المقبلة ربما تشهد تراجعا في معدلات النمو السنوية استنادا إلى رصد الوزارة الذي أشر تراجعا في معدلات نسبة النمو السنوية للسكان، ومع استمرار هذا الانخفاض قد لا نصل إلى توقعات الوصول إلى 80 مليون نسمة في عام 2050".



وتبلغ نسمة العراقيين حاليا نحو 41 مليونا، حيث ارتفع نحو 13 مليونا منذ عام 2003 الذي شهد سقوط نظام صدام حسين، لذا يعتبر خبراء هذه الزيادة بـ"المفرطة" في ظل تراجع الخدمات وتردي الأوضاع الاقتصادي في البلاد وزيادة نسبة الفقر.

روسيا اليوم