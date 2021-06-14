الحكومة الكويتية تحذر مواطنيها من حالة الطقس

الوكيل الإخباري - بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، والعواصف الترابية، وسرعة الرياح، حذرت وزارة الصحة في الكويت من الخروج من المنازل إلا للضروى القصوى، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

اضافة اعلان



وقالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد تبلغ ذروتها من حيث سرعة الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية اليوم الاثنين ويوم الخميس ونهار يوم الجمعة المقبلين، على أن تكون أقل حدة وشدة يومي غد وبعد غد.



وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي، إن الرياح تترواح سرعتها بين 40 و70 كيلومترا في الساعة وخلال ساعات الليل تكون معتدلة إلى نشيطة أحيانا و تترواح سرعتها بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



إدارة الأرصاد الجوية: حالة عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد تبلغ ذروتها من حيث سرعة الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية اليوم الاثنين ويوم الخميس ونهار يوم الجمعة المقبلين وتكون أقل حدة وشدة يومي غد وبعد غد.

سبوتنيك عربي