الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

فيديو و صور - شارع طريق المطار بلا إنارة و شكاوى المواطنين تتعالى

الأزمات: الاجراءات التخفيفية اعتبارا من الساعة 8 صباح الثلاثاء

الهواري: استبعد العودة للخلف بالاجراءات

الهواري : لقاح أسترازينيكا مخصص الآن للجرعة الثانية

وزير الصحة : لا قرار بإعطاء اللقاح لطلبة المدارس

التعليم العالي يوافق على السير بإجراءات “علاوة الجامعات”

الهواري : نتوقع زيادة في أعداد الإصابات تزامنا مع عودة فتح القطاعات

وزير الصحة: الوضع الوبائي في الأردن تحسن كثيرا

وزارة الثقافة تكرم عددا من المبدعين

الحظر الشامل رفع نسبة العنف ضد النساء بالاردن

الإثنين، 14-06-2021 07:57 م

الحكومة الكويتية تحذر مواطنيها من حالة الطقس

عواصف


الوكيل الإخباري - بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية، والعواصف الترابية، وسرعة الرياح، حذرت وزارة الصحة في الكويت من الخروج من المنازل إلا للضروى القصوى، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

اضافة اعلان

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد تبلغ ذروتها من حيث سرعة الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية اليوم الاثنين ويوم الخميس ونهار يوم الجمعة المقبلين، على أن تكون أقل حدة وشدة يومي غد وبعد غد.


وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي، إن الرياح تترواح سرعتها بين 40 و70 كيلومترا في الساعة وخلال ساعات الليل تكون معتدلة إلى نشيطة أحيانا و تترواح سرعتها بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).


إدارة الأرصاد الجوية: حالة عدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد تبلغ ذروتها من حيث سرعة الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية اليوم الاثنين ويوم الخميس ونهار يوم الجمعة المقبلين وتكون أقل حدة وشدة يومي غد وبعد غد. 

 

سبوتنيك عربي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ماكرون

ماكرون يرحب باللقاء المرتقب بين بوتين وبايدن

thumbs_b_c_5eaf4e57e1eaf45137f7e714e7429a90-1

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

FB_IMG_1616499102219

الدنمارك.. استدعاء السفير الروسي احتجاجا على انتهاك مجالها الجوي

7531673811623656338

مصر: إغلاق ميناء الغردقة البحري

645x344-1623674256169

محادثة مطولة بين ماكرون وأردوغان

وزارة الصحة الكويتية

الصحة الكويتية بعد وفاة مواطنة في العناية المركزة

أخبار متعلقة
وزارة الصحة الكويتية

الصحة الكويتية بعد وفاة مواطنة في العناية المركزة

1045213396_0_159_3072_1821_1000x541_80_0_0_85011827937f238cb5699365833ea3ac

توقعات بخصوص عودة العاملين في الكويت

154789259382996100

الجيش الكويتي يتجه إلى تركيا للمشاركة في تدريبات عسكرية

s

دولة عربية تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض

60b964aa4236041e793fee33

حريق ضخم في الكويت - شاهد الفيديو

60b8c647423604275b79f664

رفع جلسة مجلس الأمة الكويتي لعدم حضور الحكومة