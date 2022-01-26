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الأربعاء، 26-01-2022 04:38 م

الحكومة اللبنانية تشكر الأردن وسوريا

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الوكيل الإخباري-شكر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء الأردن وسوريا، بعد توقيع لبنان اتفاقية استيراد الطاقة مع البلدين.

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وقالت رئاسة الحكومة عبر "تويتر"، إن ميقاتي التقى وزيري الطاقة في الأردن صالح الخرابشة، وسوريا غسان الزامل، في حضور وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، لمناسبة توقيع لبنان اتفاقا لاستيراد الطاقة من الأردن عبر سوريا.


وقال ميقاتي: "نحن نشكر الأردن وسوريا لتعاونهما في إنجاز هذا المشروع الحيوي للبنان، والذي سيساعد على حل ازمة الكهرباء في لبنان".


روسيا اليوم

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