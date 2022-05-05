الحكومة اللبنانية تطلق الانتخابات النيابية في دول الاغتراب

الوكيل الإخباري - اعلنت الحكومة اللبنانية رسميًا اليوم انطلاق الانتخابات النيابية العامة في دول الاغتراب والتي ستجري على مرحلتين غدًا والأحد المقبل، فيما ستجري الانتخابات في داخل لبنان يوم الأحد 15 شهر أيار الحالي.

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ومن ضمن الدول العربية التي ستجري فيها الانتخابات البرلمانية اللبنانية غدًا المملكة ، حيث سجل للاقتراع 483 لبنانيًا ووضعت لهم السفارة اللبنانية مركزًا للانتخاب وقلمي اقتراع.



وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، زار اليوم وزارة الخارجية لإطلاق دورة الاقتراع في دول الاغتراب، وقال في تصريح" عندما نرى ان 220 ألف لبناني مغترب تسجلوا فقط للمشاركة في الانتخاب، فيما يبلغ عدد المغتربين الملايين، كنا نتمنى لو كانت المشاركة اكبر بكثير، وفي هذه المناسبة أدعو المسجلين الى عدم التقاعس والاقدام على الاقتراع بكثافة لايصال صوتهم واحداث التغيير.

وأعلنت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا، بعد اجتماع عقدته مع ميقاتي "ركزنا على موضوع الانتخابات التي ستحصل غدًا خارج لبنان وبعد أسبوع داخل لبنان، ويبدو أن كل الإجراءات اتخذت من الناحية الادارية والأمنية، وهذا امر مهم".

