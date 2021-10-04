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الإثنين، 04-10-2021 12:02 م

الحكومة اللبنانية تعلن استئناف التواصل مع صندوق النقد الدولي

لبنان 3


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة المالية اللبنانية أنها استأنفت تواصلها ومناقشاتها مع صندوق النقد الدولي، مؤكدة استعدادها التوصل إلى اتفاق يمكن أن يقدم الدعم الواسع للبنان من المجتمع المحلي والدولي.

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وفي بيان لها، أشارت وزارة المالية اللبنانية إلى أن الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، "تدرك تماما التحديات والواقع الاقتصادي، وأن الحكومة كررت التزامها باستئناف المناقشات والمباحثات مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن، وشكلت الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق الذي يضم نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، ووزير المالية، يوسف الخليل، ووزير الاقتصاد والتجارة، امين سلام وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة".


وأضاف البيان أنه "بالتوازي مع التعامل مع صندوق النقد الدولي، تظل الحكومة ملتزمة تماما بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات بما في ذلك "Ad Hoc Lebanon Bondholder Group"، للمشاركة في هذه العملية".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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