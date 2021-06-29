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الثلاثاء، 29-06-2021 11:23 م

الحكومة اللبنانية: قطع الطرق ليس تعبيرا عن الرأي

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الوكيل الاخباري - اكد الرئيس اللبناني ميشال عون ان "إقفال الطرق أمام المواطنين يتسبب بمعاناة كبيرة لهم تضاف الى ما يعانونه نتيجة الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة"، مشيرا الى الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الأيام الماضية.اضافة اعلان


وأضاف عون خلال ترؤسه اجتماع المجلس الاعلى للدفاع بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن "التعبير عن الرأي مضمون للجميع ولكن لا يجوز أن يتحول الى فوضى وأعمال شغب، وعلى الجهات الأمنية عدم التهاون في التعاطي معها حفاظا على سلامة المواطنين والاستقرار العام"، متوقعا أن يكون الموسم السياحي في هذا الصيف واعدا مع مجيء اللبنانيين في الخارج.

 




 

 


 

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