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الأربعاء، 30-12-2020 03:27 م

الحكومة المصرية تحسم الجدل حول فرض حظر التجوال في البلاد

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الوكيل الاخباري- حسمت الحكومة المصرية الجدل حول فرض حظر التجوال في البلاد، بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض حظر حركة المواطنين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إن "بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت فيديو بشأن فرض حظر حركة المواطنين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وقد نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن".

وأوضح المركز أن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مشددا على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال.

وذكر المركز أن تلك القرارات " تضمنت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلا عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة"، مُشيراً إلى أنه "في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

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المصدر: روسيا اليوم



 




 

 


 

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