الحكومة المصرية تطلق برنامجا جديدا لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج

الوكيل الإخباري- أطلقت الحكومة المصرية برنامجًا جديدًا لتحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج.

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ويتضمن برنامج الحكومة الجديدة محاور هامة تشمل كافة القضايا الشائكة، التي تتنوع بين الاهتمام ببناء الإنسان وحماية الأمن القومي المصري، وتعزيز العلاقات الخارجية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير مظلة اجتماعية للمواطنين المصريين.



وتطرق البرنامج الجديد إلى "أزمات الطاقة وقضية التغيرات المناخية".



ومن بين المحاور الهامة التي ناقشها برنامج الحكومة الجديدة، تحسين أوضاع العمالة المصرية بالخارج، فقد أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتحسين أوضاع العمالة المصرية وربطها باحتياجات سوق العمل الداخلي، بما يُسهم في نقل الخبرات وتعزيز التنمية. وهذا يتطلب استكمال تلك المسارات، ومنها تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين في الخارج.



وأكد برنامج الحكومة على أهمية استكمال متابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومتابعة تنقل الأيدي العاملة من الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، بالإضافة إلى العمل على إصدار التراخيص اللازمة لعملهم بالخارج، وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات.



RT



